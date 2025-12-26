CAN 2025 : l’Égypte de Mohamed Salah assure sa qualification en dominant l’Afrique du Sud

Premier choc de cette deuxième journée de CAN. Dans le groupe B, l’Égypte se frottait à l’Afrique du Sud, l’une des formations les plus ambitieuses du football africain ces derniers mois. De quoi offrir un match ouvert entre les deux équipes, alors que beaucoup n’avaient pas été spécialement convaincus par les coéquipiers de Mohamed Salah lors de la première journée (2-1 face au Zimbabwe).

Cette rencontre devait donc donner des indications sur la forme des deux équipes et surtout sur la capacité des Pharaons à être compétitifs même quand l’équipe est critiquée. Encore une fois, pour ce match, la formation égyptienne pouvait compter sur son trio offensif Salah, Marmoush, Trezeguet pour faire mal à la défense sud-africaine. Mais dans le début de rencontre, ce sont les Bafana Bafana qui se montraient les plus ambitieux avec le ballon, prenant la possession.

L’Égypte fait encore le job

Et le match basculait peu avant la pause. Victime d’un doigt dans l’œil dans la surface, Mohamed Salah obtenait un penalty. L’attaquant de Liverpool ne tremblait pas au moment de le transformer. Face à Ronwen Williams, spécialiste de l’exercice, l’international égyptien plaçait une panenka sans trembler (1-0, 45e) pour signer son 65e but en sélection. Dans la foulée, le défenseur égyptien Mohamed Hany était exclu pour un second carton jaune et une faute bête (45e).

De quoi donner une deuxième période ouverte avec une équipe sud-africaine qui devait pousser pour égaliser. Mais malgré quelques tentatives lointaines, l’Afrique du Sud n’y arrivait pas et butait sur un El-Shenawy vigilant sur sa ligne. En fin de rencontre, le match aurait pu une nouvelle fois basculer sur une main d’un défenseur égyptien. Mais l’arbitre, malgré l’intervention du VAR, décidait de ne pas sanctionner la main de Yasser Ibrahim dans la surface (90e+2). L’Égypte s’impose sur la plus petite des marges et valide officiellement son billet pour les 8es de finale de la compétition, avant d’affronter l’Angola (lundi, 17h). L’Afrique du Sud devra s’imposer lors du 3e match de ces phases de poules, contre le Zimbabwe.