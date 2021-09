Man City : Pep Guardiola ne s’excusera pas malgré la colère des supporters

Les relations sont un peu tendues entre Pep Guardiola et une partie des supporters de Manchester City. Après la rencontre face au RB Leipzig en Ligue des Champions (6-3), l’entraîneur espagnol avait invité plus de personnes à venir au stade samedi (16h) contre Southampton, les tribunes de l’Etihad Stadium n’étant pas entièrement pleines. Un message que certains fans des Skyblues ont mal pris, demandant à Guardiola de se concentrer sur son travail, à savoir entraîner, plutôt que sur le nombre de personnes dans le stade. Kevin Parker, secrétaire général du club des supporters de City, a notamment déclaré : « il est absolument le meilleur entraîneur du monde mais, de la manière la plus gentille qui soit, je pense qu'il devrait peut-être s'en tenir à cela. »

Guardiola a répondu à cette vague de protestations à la suite de ses propos et campe sur ses positions. « Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons besoin de soutien. Peu importe le nombre de personnes qui viendront, mais je les invite à venir et à profiter du match parce que nous avons besoin de ce soutien (...) C'est mon message, mais si ce type veut mal comprendre mes propos, c'est un problème, mais je suis ici pour défendre ce que j'ai dit. Si je fais des erreurs, je suis là pour m'excuser, mais dans ce cas, je ne m'excuserai pas. C'est pour faire partie de quelque chose, et le faire ensemble. J'aime les fans que nous avons », a-t-il déclaré, rapporte Sky Sport.