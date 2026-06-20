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EdF : Thierry Henry avait tout prévu pour Bradley Barcola et Manu Koné

Par Jordan Pardon
1 min.
Thierry Henry avec la France aux Jeux Olympiques @Maxppp

Devenu un habitué des Bleus depuis 2024, Manu Koné pourrait disputer son premier match de Coupe du Monde ce lundi face à l’Irak (23h00). Le milieu de terrain de la Roma est annoncé titulaire, ce qui serait une juste récompense de ses deux dernières très belles saisons en Italie. Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur formé à Toulouse est revenu sur les prémices de ses premières sélections il y a déjà deux ans. Il a notamment évoqué l’impact des Jeux Olympiques sur sa carrière, et le rôle de Thierry Henry dans son évolution jusqu’aux Bleus.

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«Les JO ont changé ma vie, on ne m’a plus vu comme le « petit ». J’étais au cœur du projet, j’ai pris une autre dimension et ça m’a permis de signer à la Roma. Ça a été un accélérateur de carrière incroyable», explique-t-il. À cette période, Thierry Henry estimait déjà son joueur proche des Bleus. Réponse de l’intéressé : «c’est drôle parce qu’on en parlait ensemble juste avant la Coupe du monde. Dans la préparation des Jeux, il avait réuni plusieurs joueurs, dont Bradley (Barcola) et moi, pour nous expliquer ce qu’il nous restait à améliorer afin d’atteindre cet objectif. On peut dire qu’il avait vu juste. »

Pub. le - MAJ le
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