FFF : Didier Deschamps sort du silence après la mise en retrait de Noël Le Graët

Alors que le Comité exécutif de la Fédération Française de Football s’est prononcé en faveur de la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF, du moins jusqu’à la publication du rapport d’audit qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, c’est le vice-président de l’instance dirigeante, Philippe Diallo, qui assura l’intérim jusque-là. Dans la foulée de cette annonce très attendue par la plupart des observateurs, les réactions ont été très nombreuses. Selon les premiers mots de Jean-Michel Aulas à la sortie du Comex notamment, Noël Le Graët serait «très malheureux».

La réaction la plus attendu était sans aucun doute, celle de Didier Deschamps, récemment prolongé par le président sortant de la FFF. D’autant plus que la prolongation du sélectionneur des Bleus, décidée unilatéralement par Noël Le Graët avec l’homme fort des Bleus, était à l’ordre du jours lors du Comité exécutif réuni d’urgence pour l’occasion. «Avant que l’on me pose des questions. Je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos comme il l’a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait présenté ses excuses à Zizou (Zinedine Zidane, ndrl)» a tout d’abord déclaré le technicien de 54 ans.

Du respect mais pas de rivalité sportive

Présent lors d’un point presse organisé en marge du lancement de l’opération Pièces Jaunes avec la Première Dame de France, Brigitte Macron, Didier Deschamps a continué d’expliquer son point de vue et surtout sa relation avec Zinedine Zidane, la légende vivante de l’équipe de France. «De mon côté, évidemment la situation sportive fait que cela a amené à avoir une rivalité sportive entre nous deux. Voire même pour certains une opposition» a ainsi reconnu le sélectionneur des Bleus. Il n’y aurait donc aucun problème entre les deux hommes. Les tensions seraient le fruit des déclarations de Noël Le Graët et de l’imagination de personne mal intentionnée.

Visiblement serein sur le sujet, Didier Deschamps a conclu en affirmant qu’il respectait énormément son ancien coéquipier «Ce que je peux vous assurer aujourd’hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j’aurais toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l’on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie de joueur et par rapport à ce qu’il est et ce qu’il représente dans le football et le sport français. Je vais pas faire d’autre déclaration, ce n’est pas l’endroit. Je suis la avec Brigitte pour les pièces jaunes mais je tenais à vous part de cette déclaration» a notamment confié l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France. Des propos rassurants qui confirment que le principal problème était à la tête de la FFF et que les tensions devraient commencer à s’apaiser à partir de maintenant…