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Javier Pastore clarifie les déplacements d’Enzo Fernández à Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Enzo Fernández sous les couleurs de Chelsea. @Maxppp

Et si Enzo Fernandez posait ses bagages en Espagne ? Il y a plusieurs semaines, le milieu de terrain de Chelsea avait déclaré qu’il aimait bien venir à Madrid. Après des déclarations qui avaient fait réagir à propos d’un départ au Real, son entourage avait calmé les rumeurs. Javier Pastore, son agent, avait d’ailleurs écarté la piste PSG. Récemment, l’ancien milieu offensif parisien avait même accordé une interview à AS, et s’est de nouveau positionné sur l’avenir de son protégé.

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« Beaucoup de choses se passent… mais la vérité est qu’il n’y a pas d’avancement. Il a envie de finir de la meilleure façon à Chelsea. Il est vrai qu’il a fait des déclarations qui n’ont pas été tout à fait appropriées, mais il n’a rien dit d’étrange non plus. Il a simplement parlé de Madrid, qu’il aime beaucoup la ville » a-t-il affirmé au média. Puis, l’ancien joueur du PSG a poursuivi, en essayant d’éclairer la situation. « Chaque fois qu’il a un jour de congé, il vient à Madrid parce que je suis là et parce qu’il a des amis là-bas. Mais rien de plus. L’objectif est de bien terminer l’année, de faire une bonne Coupe du Monde et après, nous verrons ». Les messages sont clairs.

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