OM : Jordan Amavi ne craint pas Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Ils ont tous les deux fréquenté Nice et Marseille, et tenté l'aventure en Angleterre. Ils se retrouveront samedi, au stade Orange-Vélodrome pour en découdre. Formé à l'OGC Nice, Jordan Amavi avait quitté les Aiglons en 2015 et rallié Birmingham, pour évoluer sous les couleurs d'Aston Villa. Le même été, Hatem Ben Arfa avait lui débarqué à Nice, pour relancer une carrière déclinante après quelques exploits à Lyon, Marseille (2008 à 2010), Newcastle et Hull. À l'OM depuis 2018, Jordan Amavi est devenu indéboulonnable et devrait sans nul doute être titulaire sur le côté gauche de la défense lors de la 7e journée de Ligue 1.

Il devrait retrouver face à lui un Hatem Ben Arfa qui a décidé de retourner auprès de Jean-Louis Gasset chez les Girondins de Bordeaux. Le natif de Clamart, plus grand espoir de sa génération, est-il toujours une menace ? Comme Nicky Larson, Jordan Amavi ne semble craindre personne. « C’est un très bon joueur, on connaît ses qualités, on sait de quoi il est capable, c’est bien pour Bordeaux, c’est bien qu’il ait retrouvé un club, mais Hatem ou pas on sait ce qu’il y a à faire », a répondu le latéral olympien lorsqu'on lui demandait en conférence de presse s'il craignait d'affronter Hatem Ben Arfa.