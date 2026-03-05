Real Madrid : la décision surprenante de Raúl Asencio

L’effectif du Real Madrid semble être fragilisé ces dernières semaines. En effet, la récente blessure de Rodrygo inquiète tant son absence sera longue. Même sort pour Kylian Mbappé qui n’est toujours pas sorti d’affaire avec son genou. Si les deux attaquants sont désormais absents pour le déplacement au Celta de Vigo ce vendredi, la défense est également impactée. L’absence de David Alaba, Eder Militao ou encore Raúl Asencio pèse énormément et les choix concernant le prochain onze d’Alvaro Arbeloa seront cruciaux. Cependant, d’après les informations révélées par El Chiringuito, l’arrière central espagnol de 23 ans serait prêt à prendre une décision étonnante, se forçant à jouer lors du prochain rendez-vous. Un vrai sacrifice.

Le Madrilène aurait encore des douleurs musculaires et quelques vertiges après sa blessure au cou, mais rien ne semble l’arrêter puisqu’il voit ses coéquipiers plongés dans la crise et ne souhaite pas rester sur le banc indéfiniment. Sa présence contre Vigo n’est donc pas à exclure, alors que son coach n’a plus vraiment le choix. Reste à savoir si Arbeloa misera sur la prudence ou l’acharnement lors de cette 27e journée de Liga, très attendue par les supporters après le revers contre Getafe (0-1).