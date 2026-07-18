Un champion du monde espagnol supplie Donald Trump de le laisser entrer aux États-Unis pour la finale
Alors que la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne de Lamine Yamal et l’Argentine de Lionel Messi se déroulera ce dimanche soir, Joan Capdevila a vécu une mésaventure inattendue. Le Champion du Monde 2010 a annoncé sur les réseaux sociaux que sa demande d’ESTA, l’autorisation obligatoire pour entrer sur le territoire américain, avait été refusée, l’empêchant d’assister à la rencontre au MetLife Stadium avec sa famille et ses anciens coéquipiers de la Roja. Face à cette situation, l’ancien latéral gauche a directement sollicité l’aide du président américain Donald Trump : « j’ai besoin d’aide, Donald Trump ! », a-t-il écrit sur X.
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏— Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026
Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭
¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1
Très touché par cette décision, Capdevila a expliqué combien cette finale représentait un moment particulier pour lui. « On vient de me dire que je ne peux pas voyager pour voir la finale avec mes enfants parce que mon ESTA a été refusé. Vous n’imaginez pas à quel point cela me faisait plaisir de pouvoir être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et avec cette équipe pour les encourager », a-t-il confié. L’ancien joueur, qui comptabilise 60 sélections avec l’Espagne et avait été titulaire lors du sacre mondial en Afrique du Sud, espère désormais trouver une solution avant le grand rendez-vous. « Si quelqu’un sait comment résoudre cela, je lui en serai reconnaissant toute ma vie », a-t-il ajouté.
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