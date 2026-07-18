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Coupe du Monde

Un champion du monde espagnol supplie Donald Trump de le laisser entrer aux États-Unis pour la finale

Par Allan Brevi
1 min.
Donald Trump @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
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Alors que la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne de Lamine Yamal et l’Argentine de Lionel Messi se déroulera ce dimanche soir, Joan Capdevila a vécu une mésaventure inattendue. Le Champion du Monde 2010 a annoncé sur les réseaux sociaux que sa demande d’ESTA, l’autorisation obligatoire pour entrer sur le territoire américain, avait été refusée, l’empêchant d’assister à la rencontre au MetLife Stadium avec sa famille et ses anciens coéquipiers de la Roja. Face à cette situation, l’ancien latéral gauche a directement sollicité l’aide du président américain Donald Trump : « j’ai besoin d’aide, Donald Trump ! », a-t-il écrit sur X.

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Très touché par cette décision, Capdevila a expliqué combien cette finale représentait un moment particulier pour lui. « On vient de me dire que je ne peux pas voyager pour voir la finale avec mes enfants parce que mon ESTA a été refusé. Vous n’imaginez pas à quel point cela me faisait plaisir de pouvoir être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et avec cette équipe pour les encourager », a-t-il confié. L’ancien joueur, qui comptabilise 60 sélections avec l’Espagne et avait été titulaire lors du sacre mondial en Afrique du Sud, espère désormais trouver une solution avant le grand rendez-vous. « Si quelqu’un sait comment résoudre cela, je lui en serai reconnaissant toute ma vie », a-t-il ajouté.

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