MU : Edinson Cavani agace les supporters

L'aventure d'Edinson Cavani est en train de tourner au vinaigre. En fin de contrat dans six mois, l'attaquant aurait même pu partir dès cet hiver mais le club anglais a préféré le retenir pour la fin de la saison. À 34 ans, il ne joue que les seconds couteaux chez les Red Devils et profite de cette situation pour demander quelques jours de congés supplémentaires suite à la trêve internationale.

Entré face au Paraguay (1-0) et titulaire contre le Venezuela (4-1), l'ancien Parisien rentrera d'Amérique du Sud après le week-end, ce qu'a expliqué Ralf Rangnick. «Il m'a contacté pour me demander s'il pouvait avoir deux jours de plus à la maison. Il ne fera pas partie du groupe.» L'Urguayen va donc manquer le match de FA Cup face à Middlesbrough ce vendredi, ce qui a eu le don d'agacer les supporters mancuniens. Ces derniers l'accusent sur les réseaux sociaux de manquer de respect au club.