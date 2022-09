Le vestiaire du Real Madrid reprend de volée Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Vini, Vidi, Vici. Dimanche, Vinicius Junior et le Real Madrid ont affronté et battu Majorque 4 à 1 au stade Santiago-Bernabéu. Une rencontre où le Brésilien a fait parler de lui en bien, mais aussi en mal. Remuant sur son côté gauche, l'international auriverde a inscrit un but. Son cinquième de la saison en sept apparitions toutes compétitions confondues. Il reste d'ailleurs sur une belle série de cinq buts inscrits lors de ses cinq derniers matches. Une excellente nouvelle pour les Merengues, qui doivent composer sans leur attaquant star Karim Benzema, blessé.

Carlo Ancelotti peut donc compter sur Vini Jr pour apporter ses qualités et trouver le chemin des filets. Mais le technicien italien, qui a fait confiance au Brésilien devenu titulaire en force la saison dernière, doit encore l'aider à progresser sur certains points. En effet, si son talent est reconnu de tous, son attitude, elle, est loin de faire l'unanimité. Ce week-end, l'attaquant auriverde a été au cœur d'un conflit l'opposant au club de Majorque. Marca, média pro-Madrid, explique que les joueurs adverses auraient mis une sorte de contrat sur la tête de Vinicius.

Vinicius Jr victime ?

L'an dernier, la rencontre ne s'était visiblement pas bien passée avec lui. Cette année, l'objectif était donc de ne pas laisser jouer le Brésilien, qui a tendance à agacer ses adversaires avec ses dribbles et son comportement jugé provocateur. Ce dernier s'est visiblement énervé, lassé du traitement qui lui a été infligé puisqu'il a réclamé des fautes et a confié à l'arbitre qu'on ne le laissait pas jouer. Mais ce sont surtout les propos de Javier Aguirre, coach de Majorque, qui l'ont fait sortir de ses gonds. « Frappez-le, frappez-le », puis «Cassez-le», aurait lancé de son banc le technicien mexicain.

Ce qui a déplu à Vinicius, qui s'est dirigé à toute vitesse vers le banc adverse durant le match. Retenu notamment par Toni Kroos et Carlo Ancelotti, le Brésilien n'a pas accepté qu'on demande à le blesser. Mais côté majorquin, la version avancée ne serait pas celle-ci. La Cadena SER a, en effet, révélé que Vinicius Jr aurait tenu des propos dégradants durant la rencontre. Ainsi, il aurait provoqué les joueurs visiteurs en lâchant : «vous êtes très mauvais.» Ensuite, il aurait ajouté sur un ton méprisant : «pensez-vous que vous allez gagner?» Il aurait également eu des échanges ultérieurs du même type avec ses adversaires.

Le vestiaire madrilène l'a recadré

La Cadena SER précise d'ailleurs que Carlo Ancelotti aurait demandé aux joueurs de Majorque de ne pas entrer dans le jeu de Vinicius. Les coéquipiers du Brésilien auraient également avoué à leurs adversaires qu'ils avaient déjà demandé à Vini de cesser cela. D'ailleurs, la SER comme Marca indiquent qu'au sein du Real Madrid, on craint que des situations comme celles-ci se reproduisent à l'avenir et que Vinicius devienne à la fois une cible, mais aussi qu'il soit au cœur de provocations régulières sans rapport avec le sport. Le coach et surtout ses coéquipiers lui auraient recommandé d'être calme et de ne pas chercher la confrontation ou la guerre perpétuellement même s'il reçoit des coups.

Ils lui ont demandé du respect, même si toutes les histoires qu'il a pu avoir se sont finalement bien terminées. Les joueurs du Real Madrid, en particulier les cadres du vestiaire, estiment que s'il continue ainsi, des adversaires lui feront vraiment mal un jour. Enfin, la Cadena SER indique que les Madrilènes ont parlé de ce sujet "mille fois" avec le principal intéressé pour qu'il stoppe cela et qu'ils commencent un peu à en avoir marre car ils pensent que ce n'est bon ni pour lui, ni pour l'équipe et le club. Un message clair à destination d'un joueur, qui a indiqué à sa direction qu'il ne comprenait pas les polémiques l'entourant et que son objectif était simplement de jouer, gagner et faire plaisir aux supporters merengues. C'est tout ce que son club lui demande.

