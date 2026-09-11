Ronald Araújo, l’indésirable du Barça qui a déjà conquis Liverpool

Le départ de Ronald Araújo en a surpris plus d’un. Non pas parce que le FC Barcelone cherchait à s’en débarrasser mais c’est plutôt la destination qui a pu étonner. L’Uruguayen a fait l’objet d’un prêt avec option d’achat à (55 M€) à Liverpool. Le club anglais avait besoin d’un défenseur, si possible polyvalent, capable de dépanner en fonction des besoins, et si possible avec de l’expérience. Le joueur de 27 ans concentrait tous ces critères. En revanche, il fallait tout de même une sacrée prise de risque de la part des Reds pour l’enrôler, lui qui est en nette perte de vitesse depuis deux ans maintenant.

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Il est pourtant en train de faire mentir tout le monde. Andoni Iraola lui a immédiatement fait confiance, d’abord en le faisant entrer lors de deux premières journées de Premier League pour remplacer à vingt minutes du terme Jérémy Jacquet, puis en le titularisant au poste de latéral droit de sa défense à 4 lors de la 3e journée à Ipswich à la place de Jeremie Frimpong. Ce pari fut une réussite au point que le coach de Liverpool a souhaité renouveler l’expérience à un degré de compétition supérieur, en Ligue des Champions cette fois, et face à l’Atlético de Madrid (2-1). Araújo ne s’est pas manqué.

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Meilleur homme sur le terrain contre l’Atlético

Il a été élu homme du match par son club (l’UEFA lui a préféré Dominik Szoboszlai). Le Liverpool Echo lui a également attribué la meilleure note de la soirée, un joli 8/10. Outre sa sérénité et son autorité défensive, le quotidien retient sa complémentarité avec Barcola, et surtout cette sublime passe décisive pour Szoboszlai lors de l’égalisation des Reds, entre Hancko et Romero dans la surface. « Il a essayé d’imposer une bonne entente avec Bradley Barcola sur le côté droit, avec quelques bons contrôles de balle, et sa superbe talonnade a permis d’égaliser. Il a défendu avec combativité face à la pression de l’Atlético pour égaliser. »

That assist 😮‍💨



An all-round strong performance secures Araújo our @carlsberg Player of the Match award tonight 🏆 pic.twitter.com/GNKmTque1X — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2026

« Il a été très bon, l’autre jour déjà (contre Ipswich, le 4 septembre), et encore meilleur aujourd’hui (mercredi), abondait Iraola en conférence de presse. Il défend vraiment bien son côté. On sous-estime parfois son apport offensif. Aujourd’hui, il a fait une superbe passe décisive. Je suis très content de lui. Il est arrivé avec la volonté de prouver qu’il a le niveau. J’espère qu’on pourra le garder car il est dans une bonne dynamique. » Des propos très élogieux et voire optimistes pour la suite des événements, même si le technicien espagnol se précipite peut-être un peu. La saison est encore longue mais déjà Araújo est en train de montrer qu’il avait fait le bon choix. Il se verrait bien poursuivre l’aventure au-delà de son prêt d’après le Daily Mail.

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Liverpool envisage déjà de la garder, Deco temporise

Il lui fallait quitter le Barça, et se relancer ailleurs. Autrefois taulier de la défense, puis capitaine de l’équipe, l’Uruguayen incarnait le futur du club. Les longues négociations pour sa prolongation, des rumeurs vers le Bayern Munich puis un niveau de jeu qui a radicalement baissé à partir de 2024 ont fini par lui faire perdre son statut. Il a accumulé les erreurs sur le terrain jusqu’à demander à ses dirigeants de ne plus le faire jouer en fin d’année dernière. En plein burn-out, Ronald Araújo est parti en retraite quelques semaines avant de revenir, dans l’attente d’un nouveau point de chute. Tout le monde avait bien conscience qu’il fallait se séparer.

« Mon départ du Barça était une très bonne. Nous en avons parlé avec le club, et avec l’entraîneur, reconnaissait l’intéressé mercredi soir après la rencontre. J’ai énormément d’affection pour le Barça, et je leur serai toujours reconnaissant pour tout. Le joueur que je suis aujourd’hui leur est crédité en grande partie. Je suis très heureux, et je pense que nous avons une belle relation, et je les apprécie beaucoup. » Le natif de Rivera, dont les lacunes en anglais commencent à s’estomper, reprend des couleurs dans un autre contexte, tout en restant au plus haut niveau. « Le changement est toujours utile, et je pense que je suis venu dans un beau club, un club important pas moins génial que Barcelone, et il y a aussi beaucoup d’exigences. »

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Pour autant, Barcelone ne l’oublie pas. « J’ai regardé le match de Liverpool hier (mercredi) et j’ai beaucoup aimé, applaudissait Deco le lendemain du match. Personnellement, je l’apprécie énormément. Il y a eu des périodes où il n’était pas à son meilleur niveau, mais sa carrière au Barça a été spectaculaire. Parfois, nous n’avons tout simplement pas eu la même vision des choses.» Le directeur sportif ouvre même la porte à son potentiel retour avec cette expérience british. « Il est sous contrat avec nous (2031, ndlr), donc il est encore trop tôt pour en dire davantage sur son avenir. » Rendez-vous à la fin de la saison et confirmer ce come-back.