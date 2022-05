Karim Benzema et le Stade de France, une histoire de finales

Des débuts amers en Coupe Gambardella

Ils ont brisé la malédiction il y a quelques semaines, en battant le SM Caen en finale. Quatre fois titrés, les U19 de l’Olympique Lyonnais restaient sur deux échecs en finale de la Coupe Gambardella. Si les souvenirs s’effacent, Karim Benzema doit bien s’en rappeler. Ses premiers pas au Stade de France, c’est à 17 ans et demi, lors de la finale de Coupe Gambardella qui oppose l’OL à Toulouse, qu’il les fait. Le 4 juin 2005 en lever de rideau de la finale de la coupe de France Sedan-Auxerre, le très jeune Benzema s’incline lourdement (6-2). Malgré un but. Son premier dans l’antre de Saint-Denis.

Karim Benzema avait été le buteur lyonnais en 1/8e de finale de Gambardella face à Nîmes (1-0) le 26 mars 2006.

L’année suivante, l’OL de Rémi Riou, Loïc Rémy et Anthony Mounier retrouve le Stade de France. Opposé au Strasbourg de Claude Fichaux le 27 mai 2006, en lever de rideau de la rencontre amicale opposant l'Équipe de France au Mexique, Lyon s’incline une nouvelle fois en finale (3-1). Malgré une nouvelle réalisation de Karim Benzema. Heureux et déçus assistent depuis les tribunes à la victoire des Bleus, en préparation au Mondial 2006. Le Lyonnais Florent Malouda est le seul buteur ce soir-là. Les Bleus, post-Benzema, échoueront en finale de la Coupe du Monde deux mois plus tard.

Domenech lui offre sa « vraie » première au SDF

L’histoire commune entre Karim Benzema et le Stade de France est justement liée à l’équipe de France. C’est sur la pelouse de Saint-Denis, il y a plus de 15 ans, que Raymond Domenech a décidé de lancer l’attaquant dans le grand bain des Bleus. Remplaçant de Djibril Cissé à la pause d’une rencontre amicale disputée face à l’Autriche le 28 mars 2007, le buteur lyonnais, numéro 20 dans le dos, n’a besoin que de 7 minutes et d’une passe de Samir Nasri pour inscrire son premier but avec les A et ainsi permettre à la France de l’emporter. Les deux joueurs feront la Une de L’Equipe, qui titrera, « Ils ont de l’avenir ».

Une défaite frustrante face à Bordeaux

C’est en tant que spectateur, depuis le banc de touche, que Karim Benzema prend part à son deuxième match professionnel au Stade de France, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue perdue par l’Olympique Lyonnais contre les Girondins de Bordeaux le 31 mars 2007 (0-1). Ce soir-là, Karim Benzema porte le numéro 19, comme son âge, mais n’a pas l’occasion de fouler la pelouse. Florent Malouda, Fred, Sidney Govou, puis Sylvain Wiltord lui étant préférés par Gérard Houillier. Le but d’Henrique sur une passe de Johan Micoud à la 89e minute, scellera le sort de cette finale.

Un premier trophée au Stade de France

Après trois finales perdues, le Stade de France finit par sourire à Karim Benzema. Vingt ans, toutes ses dents, le numéro 10 dans le dos, l’attaquant est titulaire sur la gauche de l’attaque du 4-3-3 d’Alain Perrin en finale de la Coupe de France le 24 mai 2008. À Saint-Denis, les Lyonnais font tomber le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Coupe de la Ligue et qui vient tout juste d’accrocher le maintien en Ligue 1 lors de l’ultime journée. C’est Sidney Govou, sur un centre de Benzema prolongé par Kader Keita, qui offre le titre à l’OL en prolongation, et gâche la dernière sortie de footballeur de Pedro Miguel Pauleta.

Karim Benzema célèbre la victoire en Coupe de France face au PSG aux côtés de Cris, Fred et Kader Keita le 24 mai 2008.

Demain soir, Karim Benzema participera à sa 5e finale au Stade de France. Sur le banc lors du France-Irlande rendu célèbre par la main de Thierry Henry ; buteur lors de l’exploit des Bleus de Sakho lors des barrages face à l’Ukraine en 2013 ; absent du groupe finaliste malheureux de l'Euro 2016 en France, le Nueve pourra compter sur son expérience en sélection pour apprivoiser la pelouse dionysienne lors de cette finale. Son bilan dans le stade des Champions du monde 98 ? 11 buts et 2 passes décisives en 31 matches disputés avec la France. 20 victoires, 6 nuls, 5 défaites... et 2 bancs de touche.

Première au SDF pour KB9 version Real

Jamais au Stade de France. Mais depuis 2009, Karim Benzema est retourné plusieurs fois sur le territoire français avec ses coéquipiers du Real Madrid. À Marseille et à Lyon dès sa première saison (2009-2010), toujours en C1. À Auxerre, puis de nouveau Lyon la saison suivante (2010-2011) et celle d’après (2011-2012). KB9 manquera le PSG en 2015 mais retrouvera Paris en 2018. Il visitera encore la capitale en 2019 et lors des 8es de finale de l'actuelle campagne. Son bilan français sous les couleur du Real Madrid est mitigé : quatre succès (OM, AJA, OL, PSG), deux nuls (OL, PSG) et trois défaites (OL, PSG) en 9 matches disputés sur le territoire.

Pour ce qui est du Real Madrid, sans KB9, on se souvient que les Merengues de Nicolas Anelka et Christian Karambeu ont décroché leur 8e Ligue des champions aux dépens du FC Valence de Jocelyn Angloma, au Stade de France, le 24 mai 2000 (3-0). Vingt-deux ans après, le club madrilène compte 5 titres de plus et espère bien garnir son armoire d’une 14e C1. Si Fernando Morientes, Steve McManaman et Raul ne sont plus là pour porter le Real Madrid au sommet du football européen, un Français impossible à rassasier, passé de paria à prophète en son pays, pourrait une nouvelle fois montrer toute l'étendue de son talent.

