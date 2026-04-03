PSG : la réponse directe de Luis Enrique sur le racisme en Espagne

Quelques jours après l’incident raciste survenu au RCDE Stadium lors du match Espagne-Égypte, Luis Enrique a été interrogé en conférence de presse après la victoire du PSG face à Toulouse (3-1) en Ligue 1. L’entraîneur espagnol n’a pas donné plus de détails sur la question, mais a dénoncé toutes formes de violences : « Quelle charmante question ! Je n’ai regardé aucun match de l’équipe nationale. Je ne ferai aucun commentaire. Je suis contre toute forme de violence, verbale ou physique, comme c’est généralement le cas. Je ne commente pas ces choses-là», a-t-il déclaré en conférence de presse.

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Pour rappel, des chants racistes ont été scandés contre l’Égypte, et contre la foi musulmane de Lamine Yamal, lors de la dernière rencontre amicale de la Roja. Sportivement, le PSG a rapidement tourné la page sur les débats extra-sportifs en s’imposant (3-1) face à Toulouse vendredi soir. Les Parisiens ont dominé la rencontre, avec un jeu collectif solide et des occasions concrétisées, confirmant leur forme avant les échéances européennes et nationales à venir. De quoi parfaitement préparer le choc face à Liverpool.