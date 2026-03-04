Toulouse : la folle joie du héros Kjetil Haug

Toulouse a été mené deux fois au score mais est revenu à chaque fois pour pousser l’OM jusqu’aux tirs au but dans ce quart de finale de Coupe de France. Kjetil Haug a sorti le grand jeu en sortant la tentative de Balerdi, avant de voir le jeune Nwaneri frapper au-dessus de la barre et qualifier le TFC aux dépens des Phocéens pour le dernier carré (2-2, 3-4 t.a.b.). «C’est un effort de toute l’équipe. C’était très difficile comme match, on est revenu à chaque fois. J’avais confiance en mes gars, et eux avaient confiance en moi» a réagi le gardien toulousain.

Le Norvégien avait le sourire au micro de beIN Sports. Il va pouvoir disputer un match de plus, lui qui est la doublure de Guillaume Restes en championnat. «On analyse toujours les tireurs. On essaye de voir les différentes tendances. Et à la fin, c’est toujours une sensation, rentrer dans la tête des joueurs, avoir confiance en soi. J’ai profité de chaque seconde, poursuit-il. C’est une grande compétition. Elle signifie beaucoup pour moi, l’équipe et le club, et toute la ville. Être en demi-finale, c’est une très belle réalisation. Il faut vite se remettre au travail et la réception de l’OM». Dès samedi au Stadium Municipal, les Violets retrouvent leur victime en Ligue 1.