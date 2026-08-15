FC Barcelone : Hansi Flick veut faire un coup de génie avec la pépite Ebrima Tunkara

Quel sera le numéro 9 recruté par le FC Barcelone cet été ? Les efforts de la direction sont concentrés depuis un moment sur Julian Alvarez, mais la situation ne semble pas avancer, l’Atlético n’ayant toujours pas la moindre intention de se séparer de l’Argentin. Et encore moins s’il s’agit de le lâcher aux Catalans, alors que les deux directions sont en froid. Des alternatives existent, et sont étudiées par la direction, à l’image de Lautaro Martinez (Inter), Vangelis Pavlidis (Benfica) ainsi que Nicolo Tresoldi (Bruges). Mais la possibilité de ne recruter personne pour remplacer Robert Lewandowski est aussi à l’étude, alors que Ferran Torres va aussi partir et donc laisser l’effectif sans aucun numéro 9.

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Certains médias évoquent ainsi la possibilité de voir Dani Olmo démarrer la saison en numéro 9. Un rôle qui pourrait aussi être attribué à des joueurs comme Anthony Gordon ou Raphinha, alors que Deco aimerait beaucoup s’inspirer du style de Luis Enrique et du PSG, avec des joueurs offensifs polyvalents et interchangeables. Hansi Flick lui préférerait plutôt un véritable numéro 9, mais il pourrait devoir se contenter de ce qu’il a à disposition actuellement.

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La surprise du chef ?

Le coach allemand pourrait d’ailleurs avoir trouvé une autre solution en interne : utiliser Ebrima Tunkara en pointe. Considéré comme le jeune le plus prometteur du club actuellement (sans compter les joueurs de l’équipe première), le milieu de terrain hispano-gambien de 16 ans est en train de faire la présaison avec l’équipe première et est en train d’impressionner le staff. Flick voit en lui un joueur capable d’évoluer en pointe, notamment grâce à ses qualités physiques, son jeu dos au but, ses qualités techniques et sa facilité à se tourner rapidement balle au pied.

L’entraîneur allemand pense aussi qu’à son jeune âge, il sera plus facile pour lui de briller en tant qu’attaquant en Liga, plutôt que dans un rôle de milieu de terrain, où il n’a pas encore forcément la maturité ni les automatismes nécessaires pour jouer au plus haut niveau. Lors des différentes oppositions à l’entraînement, il aurait déjà montré avoir les capacités pour faire face à ce changement de poste. Un possible numéro 9 surprise pour le Barça donc.