MU : l’annonce de Michael Carrick sur son avenir

Après la nouvelle défaite de Manchester United face à Chelsea (0-2), Michael Carrick a été interrogé sur son avenir à la tête des Red Devils et sur sa présence éventuelle sur le banc lors du prochain rendez-vous face à l’AS Roma. L’entraîneur mancunien s’est montré catégorique en répondant simplement : « Oui », au micro de TNT Sports.

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Le technicien anglais a ensuite reconnu que les événements avaient rapidement tourné en défaveur de son équipe. «Les choses nous ont été défavorables, et de manière flagrante. Tout s’est effondré très vite. Les émotions sont vives en ce moment. Nous devons aller de l’avant et retenir ce qui a bien fonctionné aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de points positifs, surtout en première mi-temps, et nous devons nous en servir pour avancer »», a-t-il conclu.