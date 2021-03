Le Real Madrid a tout un tas de milieux offensifs à revendre !

Cet été, le Real Madrid espère réaliser un mercato à la hauteur de ses ambitions. Mais rien ne sera facile, car les Merengues doivent, comme toutes les équipes, faire face à de grosses pertes d’argent suite à la crise du coronavirus. Annoncés comme les courtisans numéro 1 de Kylian Mbappé et d’Eduardo Camavinga, les Madrilènes doivent vendre pour disposer des liquidités nécessaires, surtout en ce qui concerne l’opération Mbappé.

La Casa Blanca pourrait d’ailleurs trouver une solution grâce à ses milieux de terrain. AS rappelle en effet que le poste de milieu offensif est plus que fourni chez les Merengues. Actuellement, le Real Madrid compte au sein de son effectif pas moins de six milieux offensifs : Eden Hazard, Rodrygo, Vinicius Junior, Marco Asensio, Isco et Lucas Vazquez. Mais ce n’est pas tout puisqu’il possède également Martin Odegaard, Gareth Bale, Reinier, Takefusa Kubo et Brahim Diaz, tous en prêt actuellement.

Madrid va devoir trancher

Vous l’aurez compris, l’objectif des dirigeants madrilènes sera de vendre une grande partie de ces joueurs pour renflouer leur caisse (seul Vazquez est libre de tout contrat en juin prochain). Une obligation même pour certains éléments tels que Isco et Bale (liés jusqu’en 2022) s’ils ne sont pas prolongés. Madrid ne peut en effet se permettre le luxe de laisser partir ces deux joueurs gratuitement dans un an. Mais la mission ne sera pas aisée quand on sait qu’un Bale est prêt à passer sa vie en tribune pour toucher son salaire.

Enfin, pour des jeunes tels que Odegaard (22 ans), Kubo (19 ans), Rodrygo (20 ans), Reinier (19 ans), Brahim Diaz (21 ans), voire Vinicius Junior (20 ans) le Real Madrid devra prendre une décision. Certes, ils incarnent le futur, mais tous n’auront pas leur place en équipe première. Et selon le barème fixé par le site spécialisé Transfermarkt, la valeur globale de ces talents est estimée à 172 M€. De quoi faire réfléchir…