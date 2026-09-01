OM : Gregory Lorenzi bloque le départ de Milan Leccese

Jeune talent de l’Olympique de Marseille, le milieu offensif Milan Leccese (17 ans) fait l’objet d’un intérêt du Stade Brestois 29. Le joueur qui compte 2 passes décisives en 2 matches avec les U19 phocéens, s’est vu proposer par les Ty Zefs la possibilité d’évoluer au sein du groupe professionnel.

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Cependant, il n’y aura pas de transfert pour le jeune talent marseillais alors que toutes les conditions étaient réunies pour la concrétisation du dossier. En effet, le directeur sportif Gregory Lorenzi a mis son veto et bloqué son départ afin de le conserver en vue de la saison qui vient de débuter. En début de mercato, une offre du club allemand de Schalke 04 avait également été refusée par l’Olympique de Marseille.