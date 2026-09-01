Menu Rechercher
Commenter 17
Exclu FM Ligue 1

OM : Gregory Lorenzi bloque le départ de Milan Leccese

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Leccese @Maxppp

Jeune talent de l’Olympique de Marseille, le milieu offensif Milan Leccese (17 ans) fait l’objet d’un intérêt du Stade Brestois 29. Le joueur qui compte 2 passes décisives en 2 matches avec les U19 phocéens, s’est vu proposer par les Ty Zefs la possibilité d’évoluer au sein du groupe professionnel.

La suite après cette publicité

Cependant, il n’y aura pas de transfert pour le jeune talent marseillais alors que toutes les conditions étaient réunies pour la concrétisation du dossier. En effet, le directeur sportif Gregory Lorenzi a mis son veto et bloqué son départ afin de le conserver en vue de la saison qui vient de débuter. En début de mercato, une offre du club allemand de Schalke 04 avait également été refusée par l’Olympique de Marseille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Marseille
Milan Leccese

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Marseille Logo Marseille
Milan Leccese Milan Leccese
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier