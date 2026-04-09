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Ligue 1

OM : Habib Beye annonce trois forfaits face à Metz

Par Josué Cassé
1 min.
Marseille 3-1 Metz

Présent en conférence de presse ce jeudi avant de recevoir le FC Metz, Habib Beye a fait le point sur l’état de forme de ses troupes. Si le coach sénégalais a officialisé le retour de Mason Greenwood, il a également annoncé trois forfaits.

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«Mason revient. Nayef est en réathlétisation. CJ s’est additionné avec sa blessure. C’est préjudiciable car c’est solution intéressante notamment dans sa relance. On va miser sur le groupe pour pallier son absence. Il y a le retour de Leo, de retour à 100%. Bonne chose pour le groupe car on a des ressources. Donc, Nayef, Kondo et CJ absents», a ainsi déclaré l’ancien technicien du SRFC.

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