LdC, PSG : une célébration sur le Champ-de-Mars prévue à une condition

En cas de victoire du PSG en finale de la Ligue des champions samedi à Budapest, le club parisien prévoit une célébration dimanche 31 mai au Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, selon les informations de RMC Sport. Cette option, privilégiée par les autorités et le club, remplacerait la traditionnelle parade sur les Champs-Élysées, avec un dispositif de sécurité et une jauge encadrée.

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La tenue de cette célébration reste toutefois conditionnée au bon déroulement de la soirée de samedi dans les rues de Paris. Les autorités souhaitent éviter tout débordement avant de valider définitivement l’événement, qui nécessiterait un important dispositif de sécurité autour du Champ-de-Mars. Pour rappel, comme annoncé plus tôt dans le mois, le PSG prévoit également une soirée exceptionnelle au Parc des Princes.