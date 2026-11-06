Ligue 2 : Nancy enchaîne contre Sochaux et passe 2e, Montpellier et Reims chutent

Nancy confirme son début de saison exceptionnel. Les joueurs d’Oswald Tanchot ont enchaîné une 6e victoire de suite en Ligue 2 ce vendredi face à Sochaux (1-0). Le tout, en étant réduits à 10 pendant plus d’une heure. C’est Zakaria Fdaouch qui a inscrit le seul but du match sur un service de l’ancien Parisien Ilyes Housni (74e, 1-0), dans tous les bons coups depuis le début de saison. Grâce à son succès, l’ASNL est deuxième de Ligue 2, à hauteur de l’ASSE et juste devant Montpellier, tombé à domicile face au FC Metz (2-3) d’une vieille connaissance : un certain Téji Savanier. Bouna Sarr a notamment marqué dans ce match, tout comme Jessy Deminguet. Les Grenats sont septièmes de L2 ce soir.

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En parallèle, Dijon a décroché un deuxième succès de suite en battant le Red Star grâce à Barka (73e, 1-0). Les pensionnaires de Bauer enchaînent une quatrième défaite de suite et poursuivent leur dégringolade au classement (8e). Dunkerque a écrasé Guingamp (3-0) sur des buts de Jordan Morel, Souleymane Keita, et du joueur prêté par le PSG, Khalil Ayari, Boulogne a dominé Annecy dans les mêmes proportions (3-0), mais l’opération de la soirée est sans aucun doute signée Grenoble. Battu lors de ses quatre derniers matchs, le GF38 a surpris le Stade de Reims, invaincu jusqu’ici (3-2). Le bluffant Yaya Fofana a tout de même inscrit ses 10e et 11e buts de la saison en L2. En face, l’ancien Ruthénois Ugo Bonnet a trouvé le chemin des filets, en plus de sa passe décisive pour le double buteur Corboz (4e, 84e). Grenoble est 15e.

Tous les résultats du soir :

Boulogne-sur-Mer 3-0 Annecy : Pinot (11e), Lecolier (72e), Boyer (85e)

Dijon 1-0 Red Star : Barka (72e)

Dunkerque 3-0 Guingamp : Morel (17e), Keita (66e), Ayari (72e)

Grenoble 3-2 Reims : Corboz (4e, 84e), Bonnet (45e+2) / Yaya Fofana (45e, 67e)

Montpellier 2-3 Metz : Meddah (50e), Camara (90e) / Bouna Sarr (26e), Mouanga (CSC, 43e), Deminguet (51e)

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Nancy 1-0 Sochaux : Fdaouch (74e)