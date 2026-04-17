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Ligue 1

OM : Habib Beye donne des nouvelles de Nayef Aguerd

Par Josué Cassé
1 min.
Lorient Marseille
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Présent en visioconférence depuis Marbella, ce vendredi, avant de se déplacer sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Habib Beye a donné des nouvelles de l’état de forme de ses troupes. Si Kondogbia et CJ Egan Riley sont toujours absents, le technicien marseillais a également fait le point sur le cas Nayef Aguerd.

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«On a les absences de Kondogobia, de CJ Riley qui est blessé à la cuisse et Nayef aussi, l’opération s’est bien passée mais il y a eu une petite inflammation osseuse, on travaille en collaboration avec la fédération marocaine, on a pas de date de retour à cause de cette petite complication mais elle n’est pas liée à l’opération qui s’est très bien passée».

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