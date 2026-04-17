OM : Habib Beye donne des nouvelles de Nayef Aguerd
Présent en visioconférence depuis Marbella, ce vendredi, avant de se déplacer sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Habib Beye a donné des nouvelles de l’état de forme de ses troupes. Si Kondogbia et CJ Egan Riley sont toujours absents, le technicien marseillais a également fait le point sur le cas Nayef Aguerd.
«On a les absences de Kondogobia, de CJ Riley qui est blessé à la cuisse et Nayef aussi, l’opération s’est bien passée mais il y a eu une petite inflammation osseuse, on travaille en collaboration avec la fédération marocaine, on a pas de date de retour à cause de cette petite complication mais elle n’est pas liée à l’opération qui s’est très bien passée».
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