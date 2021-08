Fabinho prolonge à Liverpool

L'aventure continue. Recruté par Liverpool en 2018 lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco pour 45 millions d'euros, Fabinho (27 ans) vient de prolonger son contrat avec les Reds. Le club de la Mersey a annoncé la bonne nouvelle à ses fans ce mardi par le biais d'un communiqué. La durée de ce nouveau bail signé par l'international brésilien n'a, comme à l'accoutumée en Angleterre, pas été révélé.

«Je suis ravi d'avoir signé un nouveau contrat avec le club. Depuis le début des discussions, j'étais vraiment positif à ce sujet parce que c'est ce que je voulais – rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Nous avons réalisé des choses ensemble et pour moi, je pense que c'est le meilleur endroit où être, le meilleur endroit pour continuer à grandir, continuer à apprendre du personnel, des garçons. J'espère que nous continuerons à réaliser de bonnes choses», a notamment déclaré l'international brésilien, vainqueur de la Premier League ou encore de la Ligue des Champions depuis son arrivée à Anfield.

𝗙𝗔𝗕 news... 😁@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds 🙌