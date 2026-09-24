Équipe de France : Ibrahima Konaté forfait, Leny Yoro le remplace

Demain soir, l’équipe de France va affronter la Turquie. Pour cette grande première, Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur Ibrahima Konaté. En effet, la FFF a annoncé que le défenseur français a ressenti une douleur au genou lors de l’entraînement et qu’il a passé une IRM de contrôle hier. L’ancien joueur de Liverpool souffre d’une légère entorse du genou droit.

La suite après cette publicité

«En accord avec le staff et après des échanges cordiaux entre le médecin des Bleus et du Real Madrid, le joueur est remis à disposition de son club dès aujourd’hui. Il est remplacé par Leny Yoro, qui est au CNF avec les Espoirs», a ensuite précisé le service communication de la fédération.