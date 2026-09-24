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Équipe de France : Ibrahima Konaté forfait, Leny Yoro le remplace

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ibrahima Konaté sous le maillot des Bleus @Maxppp
Turquie France

Demain soir, l’équipe de France va affronter la Turquie. Pour cette grande première, Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur Ibrahima Konaté. En effet, la FFF a annoncé que le défenseur français a ressenti une douleur au genou lors de l’entraînement et qu’il a passé une IRM de contrôle hier. L’ancien joueur de Liverpool souffre d’une légère entorse du genou droit.

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«En accord avec le staff et après des échanges cordiaux entre le médecin des Bleus et du Real Madrid, le joueur est remis à disposition de son club dès aujourd’hui. Il est remplacé par Leny Yoro, qui est au CNF avec les Espoirs», a ensuite précisé le service communication de la fédération.

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