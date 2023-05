Manchester United songe à Lionel Messi !

Il ne fait plus aucun doute que Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison. Reste à savoir maintenant quel sera son nouveau club. Et si l’Arabie saoudite et Barcelone sont les deux destinations les plus plausibles à l’heure actuelle, une nouvelle écurie serait rentrée dans la bataille pour s’offrir le champion du monde argentin : Manchester United.

Selon le média catalan El Nacional, les Red Devils auraient déjà un plan précis pour ce transfert. Alors qu’Erik ten Hag (53 ans) aurait donné son feu vert pour entamer des discussions avec Neymar, ce dernier devrait jouer un rôle décisif d’appât pour attirer la Pulga. Le Brésilien et le septuple Ballon d’or sont considérés comme de bons amis depuis longtemps, s’entendent parfaitement et ont déjà joué côte à côte à Barcelone et Paris donc. Un argument de poids pour convaincre Messi ?

