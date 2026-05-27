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Ligue des Champions

LdC : on connaît la légende du PSG qui apportera le trophée

Par Valentin Feuillette
1 min.
Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Edinson Cavani sous les couleurs du PSG @Maxppp

À trois jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain a choisi celui qui apportera le trophée sur la pelouse de Budapest avant le coup d’envoi. Selon les informations du Parisien, c’est l’ancien défenseur parisien Presnel Kimpembe qui a été désigné comme ambassadeur du club pour cette grande soirée européenne. Un symbole fort pour le PSG, tant le champion du monde 2018 incarne l’identité parisienne après onze saisons passées au club professionnel.

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Sacré en Ligue des Champions l’an dernier avec Paris, Presnel Kimpembe succède ainsi à Javier Pastore, qui avait porté la coupe avant la finale remportée contre l’Inter Milan aux côtés de Javier Zanetti. « C’est une grande fierté », a réagi le défenseur aujourd’hui au Qatar SC, lui qui espère désormais jouer le rôle de porte-bonheur pour les hommes de Luis Enrique face à Arsenal.

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