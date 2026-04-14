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Ligue des Champions

Barça : la réaction à chaud de Frenkie de Jong après l’élimination en LdC

Par Max Franco Sanchez
1 min.
De Jong avec le Barça face au PSG @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Le rêve européen du Barça s’arrête là. Les Catalans se sont imposés 2-1 contre l’Atlético, mais ce ne fut pas suffisant pour remonter la défaite de l’aller (2-0). Nouvel échec pour les Blaugranas, et Frenkie de Jong a tenu à partager sa déception après le match.

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« On a fait un très bon match, on a tout donné, tout essayé. J’ai la sensation que la chance n’était pas de notre côté, il faudra continuer, on est sur le bon chemin, on grandit chaque année, on est jeune, on a du talent. On a une équipe qui peut être compétitive sur toutes les compétitions. Ce n’est jamais bien de tomber en quarts, on voulait gagner, mais ça ne veut pas dire qu’on a mal joué ou que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Ce sont des détails, et la chance n’était pas de notre côté. Si on continue au bout d’un moment ça va passer », a indiqué le milieu de terrain néerlandais devant les caméras de Movistar.

Pub. le - MAJ le
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