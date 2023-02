Paulo Fonseca était dans le viseur de l’OL et Monaco

La suite après cette publicité

Actuel cinquième de Ligue 1 avec Lille, Paulo Fonseca brille en Ligue 1 après des passages intéressants au Shakhtar Donetsk ou à l’AS Roma. Promouvant les jeunes et un jeu léché, le technicien portugais représente un bol d’air frais dans le Championnat de France et aurait même pu côtoyer les pelouses de l’Hexagone plus tôt.

Interrogé sur RMC Sport dans son podcast Joga, le technicien portugais a confirmé que dans le passé l’OL et Monaco avaient ciblé son profil : «il y a eu des abordages, mais ce n’est pas allé plus loin, ça ne s’est pas concrétisé.»

À lire

OL : le ras-le-bol d’Anthony Lopes