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Amical : le très beau but de Pierre-Emerick Aubameyang avec La Corogne

Par Jordan Pardon
1 min.
aubameyang @Maxppp

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à Pierre-Emerick Aubameyang avant de trouver le chemin des filets avec son nouveau club. Après avoir effectué ses débuts avec La Corogne face au Real Oviedo samedi dernier (0-0), l’attaquant gabonais s’est offert son premier but ce soir face à Lugo (1-0).

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Dans un registre qu’il affectionne, celui d’attaquant de profondeur, l’ex-Marseillais s’est régalé des espaces laissés par les défenseurs adverses. Juste avant la pause (45+2e), il était trouvé dans le dos d’une défense placée très haut sur le terrain, et s’en allait défier le gardien. Il le trompait d’un piqué subtil pour offrir la victoire à son équipe.

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