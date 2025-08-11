Real Madrid : les galères s’enchaînent déjà pour Xabi Alonso

Mardi soir à 19h, le Real Madrid disputera son premier et dernier match de préparation de l’été, face à Tirol en Autriche. Une rencontre qui va donc permettre à Xabi Alonso de régler des derniers détails avant le début de son équipe en Liga, le mardi 19 août face à Osasuna. Avec une préparation assez courte, la faute au Mondial des Clubs, l’entraîneur basque travaille donc contre la montre, alors que de nombreux dossiers secouent le club en coulisses.

Il y a forcément le cas Vinicius Jr, avec cette prolongation qui se fait attendre. Le Brésilien est revenu de ses vacances très en forme et sait qu’il va devoir faire mieux pour réussir à convaincre la direction de lui offrir un salaire revu à la hausse, même si son souhait de gagner plus que Kylian Mbappé ne sera a priori pas exaucé. Des départs sont aussi attendus, comme celui de David Alaba, alors que dans le sens des arrivées, la fin du marché estival devrait être calme puisque Florentino Pérez estime que l’effectif est d’un niveau suffisant comme ça.

Un milieu déjà décimé

Et on peut le dire, Xabi Alonso a déjà dû faire face à quelques galères lors de cette préparation estivale. L’absence de nouvelles recrues pour commencer, alors que l’ancien joueur attendait au moins un renfort au milieu. Puis, des pépins physiques. D’abord, l’absence de Jude Bellingham, qui sera une pièce maîtresse de l’équipe. Opéré de l’épaule, l’Anglais ne sera pas disponible avant, dans le meilleur des cas, la mi-octobre. Ce week-end, le coach basque a vu comment il perdait aussi Eduardo Camavinga, victime d’une entorse à la cheville et donc d’office absent pour le coup d’envoi de la Liga dans 8 jours.

Avec le départ de Luka Modric qui n’a pas été couvert, l’ancien de Leverkusen fait déjà face à un problème au milieu. Avant même d’avoir démarré la saison, Alonso doit donc déjà composer avec plusieurs absences dans un secteur clé. Une tendance déjà bien présente au Real Madrid ces dernières années, où ses prédécesseurs ont souvent dû bricoler à cause de pépins physiques récurrents. Brahim Diaz ou Dani Ceballos pourraient donc déjà avoir une belle opportunité de se montrer.