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L’OL prête encore Matt Turner

Par Aurélien Macedo
1 min.
Matt Turner, le gardien des États-Unis et d'Arsenal, au Qatar @Maxppp

Il n’a jamais joué à l’Olympique Lyonnais et cela ne devrait pas arriver. Arrivé du côté des Gones l’été dernier contre 8 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest, Matt Turner (32 ans) avait finalement été prêté à la franchise américaine de New England Revolution. Un club où il s’était révélé avant de rejoindre Arsenal en 2022.

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Huitième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, Matt Turner va rester du côté de la franchise américaine qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «il n’y a qu’un seul Matt Turner et il est là pour rester ! La Révolution a prolongé le prêt de Turner en provenance du club français Olympique Lyonnais (Lyon) jusqu’à la fin de 2026 avec une option de prolongation jusqu’à la fin de 2027, moment auquel les Revs disposeront d’une option d’achat.» L’option d’achat du joueur est fixée à 1,3 million d’euros.

Pub. le - MAJ le
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