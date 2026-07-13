L’OL prête encore Matt Turner

Il n’a jamais joué à l’Olympique Lyonnais et cela ne devrait pas arriver. Arrivé du côté des Gones l’été dernier contre 8 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest, Matt Turner (32 ans) avait finalement été prêté à la franchise américaine de New England Revolution. Un club où il s’était révélé avant de rejoindre Arsenal en 2022.

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There is only one Matt Turner and he is here to stay! 🔵🔴



The Revolution extended Turner's loan from French club Olympique Lyonnais (Lyon) through the end of 2026 with an option to extend through the end of 2027, at which point the Revs have a purchase option.



➥… pic.twitter.com/N0oer0IA2Y — New England Revolution (@NERevolution) July 13, 2026

Huitième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, Matt Turner va rester du côté de la franchise américaine qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «il n’y a qu’un seul Matt Turner et il est là pour rester ! La Révolution a prolongé le prêt de Turner en provenance du club français Olympique Lyonnais (Lyon) jusqu’à la fin de 2026 avec une option de prolongation jusqu’à la fin de 2027, moment auquel les Revs disposeront d’une option d’achat.» L’option d’achat du joueur est fixée à 1,3 million d’euros.