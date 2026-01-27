RB Leipzig : Yan Diomandé interpellé par un policier après son match

Auteur d’une saison pleine avec le RB Leipzig (6 buts et 3 passes décisives en 17 matches), l’ailier gauche Yan Diomandé (19 ans) met tout le monde d’accord. Ce samedi, il a participé à la belle victoire du RB Leipzig contre Heidenheim (3-0). Un match précieux qui permet aux Saxons de conserver la cinquième place avec un match en moins. Après la rencontre, l’ancien de Leganés a été interpellé par un policier.

En effet, Bild explique qu’un officier est allé voir le joueur après la rencontre pour recevoir son maillot. Une apparition étonnante qui est liée au fait que le fils de cet agent de police est un grand fan de Yan Diomandé et voulait son maillot. Après avoir fini son service, le policier a discuté avec des dirigeants du RB Leipzig devant le stade et a été invité dans les vestiaires pour voir les joueurs et recevoir le maillot de l’ailier ivoirien.