Menu Rechercher
Commenter 31
Bundesliga

RB Leipzig : Yan Diomandé interpellé par un policier après son match

Par Aurélien Macedo
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Auteur d’une saison pleine avec le RB Leipzig (6 buts et 3 passes décisives en 17 matches), l’ailier gauche Yan Diomandé (19 ans) met tout le monde d’accord. Ce samedi, il a participé à la belle victoire du RB Leipzig contre Heidenheim (3-0). Un match précieux qui permet aux Saxons de conserver la cinquième place avec un match en moins. Après la rencontre, l’ancien de Leganés a été interpellé par un policier.

La suite après cette publicité

En effet, Bild explique qu’un officier est allé voir le joueur après la rencontre pour recevoir son maillot. Une apparition étonnante qui est liée au fait que le fils de cet agent de police est un grand fan de Yan Diomandé et voulait son maillot. Après avoir fini son service, le policier a discuté avec des dirigeants du RB Leipzig devant le stade et a été invité dans les vestiaires pour voir les joueurs et recevoir le maillot de l’ailier ivoirien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Leipzig
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Leipzig Logo RB Leipzig
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier