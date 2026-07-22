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Algérie : Aïssa Mandi annonce sa retraite internationale

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Aissa Mandi sous les couleurs de la sélection algérienne @Maxppp

Après une Coupe du Monde 2026 particulièrement décevante avec l’Algérie, Aïssa Mandi a décidé de tourner la page. À 34 ans, le défenseur central, qui a également quitté le LOSC cet été, a officialisé ce mercredi sa retraite internationale. Le joueur quitte les Fennecs en tant que joueur le plus capé de l’histoire de la sélection algérienne, mettant un terme à une aventure entamée il y a plus de dix ans et marquée par de nombreux moments forts, dont le sacre historique à la CAN 2019. Il suit Riyad Mahrez qui a officialisé sa retraite après le Mondial.

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Pour annoncer sa décision, Aïssa Mandi a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il a livré un message rempli d’émotion. « Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. Je n’aurais jamais pensé jouer autant de fois avec ce maillot. On a vécu des moments inoubliables comme cette deuxième étoile qui a marqué l’histoire de notre pays. C’est dur de tourner la page mais je pars tranquille et avec le sentiment du devoir accompli. » Une page importante de l’histoire des Fennecs se referme.

Pub. le - MAJ le
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