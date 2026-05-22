Ethan Nwaneri va célébrer le titre avec Arsenal

Une deuxième partie de saison remplie de grisaille, mais qui se termine en triomphe. En janvier dernier, Ethan Nwaneri signait à l’OM dans le but de gratter du temps de jeu. Au bord de la Méditerranée et donc loin de l’Angleterre, le cadre était différent pour le milieu de terrain. Roberto De Zerbi récupérait l’Anglais pour le plus grand bonheur des supporters et tout semblait rose. Seulement voilà, le Londonien n’a eu le droit qu’à trois titularisations et son coach a pris la porte 18 jours après son arrivée.

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Une situation inconfortable pour le jeune joueur qui est vite revenu dans la capitale anglaise. Comme l’indique The Sun, celui-ci a d’ailleurs été au centre d’entraînement durant cette semaine printanière. Et par la même occasion, il devrait célébrer le titre de champion d’Angleterre avec les hommes de Mikel Arteta très prochainement. Malgré son passage délicat à l’OM, Nwaneri termine sa saison avec le sourire.