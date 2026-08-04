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Naples : Romelu Lukaku se dirige vers la MLS

Par Allan Brevi
1 min.
Romelu Lukaku au Napoli Naples @Maxppp

Alors que son avenir à Naples s’est considérablement compliqué ces derniers mois, tout comme sa relation avec le club, Romelu Lukaku se retrouve dans le viseur d’Atlanta United. Selon Sky Italia, le club de MLS s’est positionné sur l’attaquant belge, à la recherche d’un avant-centre expérimenté. À 33 ans, "Big Rom" sort d’une saison perturbée par une longue blessure qui lui a fait perdre sa place de titulaire chez les champions d’Italie, désormais davantage tournés vers Rasmus Højlund.

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La situation devient donc incertaine pour Lukaku, malgré sa très bonne Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Naples. Son entourage avait déjà prévenu que l’international belge accepterait difficilement un rôle de remplaçant, ce qui pousse à présent le club italien à réfléchir à une séparation. Reste à convaincre Naples, qui réclame au minimum 10 millions d’euros pour éviter une perte financière dans ce dossier.

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