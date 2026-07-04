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Le LOSC prépare une future vente d’Ayyoub Bouaddi à plus de 100M€ !

Face aux nombreuses convoitises pour Bouaddi, le président du LOSC, Olivier Létang, a de nouveau envoyé un message très clair aux prétendants du milieu marocain en laissant entendre qu’il attendait au moins un chèque de 100 millions d’euros pour laisser filer son joueur. «Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson (ndlr : 135 millions d’euros environ) ou Sandro Tonali (ndlr : 115 millions d’euros environ), qui sont beaucoup plus âgés mais sans marge de progression ?», a confié Létang à Eurosport.

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