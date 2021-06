Euro 2020, Pays-Bas : Luuk de Jong forfait

Après avoir enregistré le forfait de Jasper Cillessen, les Pays-Bas vont également devoir faire sans Luuk de Jong (30 ans). L’attaquant du FC Séville, qui a disputé une vingtaine de minutes depuis le début de cet Euro 2020 pour aucune titularisation, est forfait pour le reste de la compétition comme l’a annoncé la sélection à travers un communiqué.

L’ancien avant-centre du PSV Eindhoven ressent une douleur au niveau du « ligament interne du genou gauche » depuis l’entraînement d’hier. Frank de Boer ne pourra pas remplacer de Jong dans sa liste à ce stade de la compétition, comme l’a précisé la sélection. Les Pays-Bas disputeront leur huitième de finale ce dimanche face au 3e du Groupe D, E ou F.

