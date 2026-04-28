Déjà la fin entre Valence et Mayssam Benama

En janvier dernier, Mayssam Benama quittait Annecy pour rejoindre Valence. Le milieu de terrain français, capitaine des U20 de l’équipe de France, était intégré à l’équipe réserve du club de Liga, avec bien sûr l’optique d’intégrer à terme l’équipe première. Malheureusement, les choses prennent une tournure bien plus dramatique.

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Selon les informations de Marca, il quitte déjà la formation espagnole après avoir été arrêté suite à une plainte pour violences conjugales et avoir été victime d’un accident de la route qui a nécessité son admission en soins intensifs. Après une garde à vue en Espagne, il avait tenté de rejoindre sa compagne, rentrée en France, et c’est là qu’il avait été victime d’un grave accident de la route, qui l’a conduit à l’hôpital. Suite à cette série d’événements, le joueur, âgé de 21 ans, et Valence ont convenu de résilier son contrat. Le club affirme que la décision de résilier son contrat avait été prise avant l’accident de la route.