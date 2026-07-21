Premier League
Manchester City va faire une folie pour Rodri
1 min.
@Maxppp
Auteur d’un superbe Mondial avec la sélection espagnole, Rodri serait revenu dans le viseur du Real Madrid. En interne, du côté des Merengues, de nombreuses voix estiment ainsi qu’il serait un renfort de poids pour l’entrejeu. Le joueur serait d’ailleurs très tenté par la possibilité de jouer au Bernabéu, et son contrat à Manchester City expire dans un an seulement.
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Comme l’indique Radio Marca, Manchester City ne compte pas rester les bras croisés. Les dirigeants du club mancunien auraient déjà formulé une offre colossale sur le plan financier au champion du monde 2026 pour le convaincre de rester et de prolonger son bail. Mais pour l’instant, Rodri n’a pas encore répondu…
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