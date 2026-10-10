Le Real Madrid enrage contre l’arbitrage et craint le pire pour Vinícius Júnior !

Longtemps accroché par Villarreal sur la pelouse du Santiago Bernabéu lors de la 8e journée de Liga, le Real Madrid a su forcer la décision pour s’imposer sur la plus petite des marges (1-0). Malgré un visage séduisant et des opportunités signées Kylian Mbappé, les hommes de José Mourinho ont longtemps manqué de tranchant dans le dernier geste face à un sous-marin jaune en place. Il a finalement fallu attendre l’heure de jeu et une inspiration collective pour voir Federico Valverde servir Yan Diomandé. Recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant ivoirien a ajusté parfaitement le portier adverse d’une frappe croisée pour inscrire son tout premier but sous la tunique merengue et permettre aux siens de revenir à un petit point de l’Atlético de Madrid au classement.

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Mais la soirée a basculé dans une dimension totalement surréaliste pour Vinícius Júnior, dont la saison continue de s’avérer cauchemardesque. Alors que le Real pensait faire le break grâce à un contre fulgurant orchestré par Jude Bellingham et conclu par le Brésilien, la fête a été de courte durée. La VAR a révélé une action inacceptable de l’attaquant au tout début de l’action. Au moment de lancer la contre-attaque, ce dernier a volontairement tiré les cheveux de Nathan Saliba pour se défaire de son marquage. Après visionnage, l’arbitre n’a eu d’autre choix que d’annuler le but pour cette faute préalable et d’expulser directement le Brésilien, laissant ses coéquipiers à dix pour le dernier quart d’heure et provoquant la colère noire de l’ailier, qui a frôlé l’irréparable si Rüdiger ne s’était pas interposé entre lui et Isidoro Diaz de Mera, l’arbitre du soir.

Vinicius Jr pourrait être absent pour le Clasico !

Cette décision arbitrale, couplée à la gestion globale de la rencontre, a immédiatement mis le feu aux poudres de l’autre côté des Pyrénées. De son côté, la chaîne officielle du club, Real Madrid TV (RMTV), n’a pas mâché ses mots à l’encontre du corps arbitral à travers une sortie virulente : « c’est tout simplement étrange comment et quand la VAR décide d’intervenir. Ce soir, la VAR intervient pour donner un rouge à Vini pour le tirage de cheveux, d’accord. Mais pourquoi la VAR n’est-elle pas intervenue quand Kang-In Lee a failli détruire la cheville de Fede Valverde ? Pourquoi la VAR n’est-elle pas intervenue lorsqu’un joueur a donné un coup de coude volontaire au visage de Huijsen, il y a quelques matchs ? Pourquoi ? C’est la question, pourquoi ? »

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Une incompréhension totale partagée au sein même du vestiaire madrilène, à l’image de la réaction désabusée d’Aurélien Tchouaméni au coup de sifflet final : « je ne comprends pas ce qui se passe avec les arbitres et ce carton rouge. » Furieux tout au long de la rencontre face aux décisions arbitrales, José Mourinho a même décidé de ne pas se rendre en conférence de presse après le match comme l’ont indiqué les médias espagnols car il pense qu’il aurait écopé d’une lourde suspension s’il avait parlé ce soir. Un climat de tension extrême qui entoure désormais la Casa Blanca, alors que se profile un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Roma en Ligue des Champions cette semaine. Pour Vinícius Júnior, l’ascenseur émotionnel est terrible après un début de saison compliqué. Alors que même José Mourinho était venu célébrer son but avec lui sur la pelouse, l’ailier brésilien de 26 ans a de grandes chances de rater le Clasico dans deux semaines si la sanction retenue contre lui est lourde…