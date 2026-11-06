Équipe de France : la folle trajectoire de Pablo Pagis, nouvelle tête de Zinedine Zidane

C’est sans doute la plus grosse surprise de cette deuxième liste de Zinedine Zidane. Ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé les 23 joueurs retenus pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des Nations, face à l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre). Un rassemblement important pour les Tricolores, qui peuvent valider leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Si les retours d’Aurélien Tchouameni, Malo Gusto ou encore Marcus Thuram étaient attendus ou presque, un nom a particulièrement retenu l’attention : Pablo Pagis. À 23 ans, le joueur du Paris FC va découvrir pour la première fois le groupe France, profitant notamment du forfait de dernière minute de Maghnès Akliouche, blessé. Une convocation historique puisque le club parisien n’avait plus placé de joueur chez les Bleus depuis 1973, avec Louis Floch et Jean-Paul Rostagni.

La suite après cette publicité

Et pourtant, difficile d’imaginer un tel scénario, il y a encore quelques mois. Formé au Stade Rennais, passé par Lorient et prêté à Nîmes, Pablo Pagis a dû prendre son mal en patience pour se faire une place dans le football professionnel. Passé par le National 2, puis par la Ligue 2, le fils de Mickaël Pagis a progressivement gravi les échelons avant de véritablement exploser dans l’élite. La saison dernière, sous les couleurs lorientaises, le milieu offensif avait déjà impressionné avec 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Des performances qui lui ont permis de franchir un nouveau cap cet été en rejoignant le Paris FC et l’ambitieux projet de la famille Arnault. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le changement d’environnement lui a parfaitement réussi. Avec déjà 2 buts et une passe décisive en neuf rencontres cette saison, Pagis s’est imposé comme l’un des grands artisans de l’excellent début de saison du club francilien. À l’aise techniquement, capable de dicter le tempo et de faire jouer ses partenaires, le milieu offensif est devenu le véritable chef d’orchestre de la formation parisienne.

Zinedine Zidane veut découvrir le profil de Pablo Pagis

Des prestations qui ne sont évidemment pas passées inaperçues auprès de Zinedine Zidane. Interrogé sur cette convocation inattendue en conférence de presse, le sélectionneur tricolore a expliqué les raisons de son choix. « Il est sélectionné parce qu’on a eu un petit souci avec Akliouche. Il s’est blessé ce week-end et ne pourra tout simplement pas être des nôtres. Pablo, quant à lui, figurait dans la liste élargie. C’est un joueur intéressant, doté d’un profil différent, que je souhaitais observer. C’est une excellente opportunité de pouvoir l’évaluer lors de ce rassemblement. » Une belle récompense pour le joueur de 23 ans, dont le profil technique et la capacité à évoluer entre les lignes semblent avoir particulièrement séduit l’ancien entraîneur du Real Madrid. Car si le forfait d’Akliouche lui a ouvert les portes de Clairefontaine, Pagis figurait déjà dans les petits papiers du sélectionneur.

La suite après cette publicité

Pablo Pagis mérite-t-il sa première convocation en Équipe de France ? OUI, Zidane récompense son très bon début de saison avec le Paris FC. NON, d'autres méritaient davantage d'être appelés avant lui. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Reste désormais à savoir quelle place il pourra se faire au sein d’un secteur offensif particulièrement fourni, avec notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Marcus Thuram et s’il survivra ensuite aux retours des blessures des habitués. Mais Zidane ne compte pas se précipiter avec sa nouvelle trouvaille. « Aujourd’hui, la liste est ainsi faite. L’idée n’est pas de ne prendre que des anciens, et je n’ai pas non plus en tête d’appeler uniquement des nouveaux. Je veux voir des profils, je veux avoir le choix. Pour Pagis, c’était la bonne occasion. J’ai envie de le voir évoluer avec nous. Je ne sais pas encore comment cela va se passer, mais il est là. Nous avons deux matchs au programme ; quant à son temps de jeu, nous verrons le moment venu. » En quelques mois, Pablo Pagis a connu une ascension fulgurante de la Ligue 2 à celui d’international français potentiel. Reste désormais à convaincre ZZ sur le terrain.