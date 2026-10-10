PSG : Luis Enrique réagit à la grève des ultras du Virage Auteuil !

La soirée a été particulièrement mouvementée dans les tribunes du Parc des Princes. À l’occasion de la réception du Mans ce samedi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de quitter le Virage Auteuil après un incident autour d’une banderole de soutien aux lycéens mobilisés depuis plusieurs jours. Selon L’Équipe, le groupe de supporters n’a pas été autorisé à déployer son message, provoquant un mouvement de protestation et laissant une partie du virage vide pendant la rencontre. Une situation inhabituelle dans l’enceinte parisienne, où le CUP joue un rôle majeur dans l’ambiance depuis plusieurs saisons.

La suite après cette publicité

Interrogé sur cet épisode en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a reconnu avoir remarqué le mouvement sans pour autant connaître les raisons précises de cette protestation. «J’ai vu un petit mouvement, mais je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Mais c’est clair que je préfère quand ils sont dans le stade. Quand, comme dans les dernières minutes, tout le monde chante. C’est ça que nous cherchons. Après, je ne sais pas ce qu’il s’est passé», a expliqué l’entraîneur parisien.