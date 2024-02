CdF, PSG : la réaction à chaud de Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire 3 buts à 1 face au Stade Brestois. Un succès obtenu dans la difficulté. Mais Bradley Barcola n’est pas inquiet, surtout à une semaine de son choc de Ligue des Champions.

« C’est vrai que Brest est vraiment une belle équipe. On a quand même fait le travail. Cette fois on a eu un peu plus la mainmise sur le match. Je suis de plus en plus à l’aise avec Mbappé. Lui aussi sait ce que je veux. On a beaucoup travaillé, on est prêt (pour la C1) », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.