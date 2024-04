Liga : Arda Güler offre la victoire au Real Madrid face à la Sociedad

Avec 14 points d’avance sur le Barça à 5 journées de la fin, il faudrait un miracle pour que le Real Madrid ne soit pas champion d’Espagne pour la 36e fois de son histoire. Neuf jours après avoir validé leur billet pour les demi-finales de Ligue des Champions, et cinq après leur victoire étriquée, mais ô combien importante arrachée face au Barça dans le Clasico (3-2), les joueurs de Carlo Ancelotti se sont offert le scalp de la Real Sociedad ce vendredi (0-1). Avec toujours un sentiment qui l’emporte : celui d’une équipe invulnérable, opportuniste, et toujours en état de retrouver un second souffle même lorsqu’elle est dans les cordes. Le tout, avec une équipe totalement remaniée.

Les déplacements à Anoeta n’ont jamais été une sinécure, et ce n’est pas le duel engagé de ce soir qui nous fera penser le contraire. Secoués d’entrée par une Real habitée par l’envie de conforter sa 6e place aux dépens du Betis (la 6e place est qualificative pour la Ligue Europa, pas la 7e), les Merengues auraient pu flancher à plusieurs reprises. D’abord sur une frappe malicieuse de l’ancien de la maison, Kubo, pas loin de tromper Kepa (15e), ou sur la tentative de l’explosif Barrenetxea, après un numéro d’équilibriste d’Oyarzabal devant Militao (29e). Mais ces dernières semaines, les astres sont souvent alignés du côté de Madrid. C’était encore le cas ce soir.

Arda Güler buteur pour sa première titularisation en Liga

Titularisé pour la première fois de la saison en Liga, Arda Güler était au carrefour de tous les regards. Plutôt discret en début de rencontre, comme ses compères Joselu et Brahim Díaz, le Turc n’a finalement eu besoin que d’une micro-erreur des Basques pour leur en faire payer de maxi-conséquences. Sur un centre au cordeau de Carvajal, l’ancien joueur de Fenerbahce rodait au second poteau et inscrivait son premier but sous les couleurs madrilènes (29e, 0-1). On pensait la Real Sociedad égaliser grâce à un festival de Kubo, consécutif à une perte de balle dangereuse de Tchouameni devant sa surface, mais José Luis Munuera Montero sifflait finalement une faute basque après consultation du VAR (34e).

Au retour des vestiaires, Kepa, titularisé pour la première fois depuis janvier, dégoûtait Turrientes (53e). Anoeta s’embrasait, puis retenait son souffle après une main finalement non-sanctionnée d’un défenseur basque dans sa surface (60e). Oyarzabal se voyait à son tour refuser un but pour hors-jeu (73e), avant de voir son autre tentative flirter avec le poteau de Kepa (80e). Si la fin de match se voulait explosive, le score en restait là, au plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, libéré au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Real Madrid conforte plus que jamais son fauteuil de leader et étire sa série d’invincibilité à 17 matches. La Real Sociedad est 6e.