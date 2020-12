Mercato : les annonces fortes du Bayern Munich

Après une année 2020 couronnée de succès, le Bayern Munich compte bien poursuivre sa moisson de trophées en 2021. En effet, les Bavarois ont faim de titres comme l'a expliqué Karl-Heinz Rummenigge lors d'un entretien à Sport1 publié dimanche. «L'équipe et Hansi Flick m'ont demandé de parler au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour que la Coupe du monde des clubs ait lieu cette saison. Ils veulent le sixième titre». Le PDG du Bayern Munich en a ensuite profité pour évoquer l'actualité de son club et notamment le cas Leroy Sané, arrivé l'été dernier. Mais ce dernier peine à apporter ce qu'on attend réellement de lui et il a même été remplacé ce week-end. Ce qu'il n'a pas apprécié.

La suite après cette publicité

Pas de renfort au Bayern Munich cet hiver

Rummenigge l'a donc recadré : «Leroy n'était pas content, c'est compréhensible. J'ai parlé à Flick ce matin et il m'a dit:" Je dois faire tout ce que je peux pour gagner. Je voulais utiliser Musiala parce que nous voulions gagner le match. Dieu lui a donné (à Sané) des talents incroyables. Il n'est pas encore vraiment "infecté" par le gène du Bayern. Par exemple, quelqu'un comme Thomas Müller, qui n'est pas aussi doué que Leroy, a déroulé lors du match. Leroy doit maintenant passer à l'étape suivante. Il doit s'adapter au Bayern. Nous ferons toujours tout pour gagner des matchs, je ne pense pas que l'entraîneur voulait donner une leçon à Sané».

Après s'être attardé sur la recrue estivale Sané, Rummenigge a évoqué le prochain marché des transferts. «Il n'y en aura pas (de renforts). Nous n'avons pas eu un seul spectateur depuis le 8 mars. Cela ne changera peut-être pas avant la fin de la saison. Nous devons tenir compte de la situation financière grave. Mais nous ne voulons pas laisser n'importe quel joueur partir non plus». Recruter Kylian Mbappé n'est donc pas du tout envisageable. «Nous ne pouvons pas nous le permettre, c'est financièrement inimaginable pour nous». Pas de folies donc pour les Allemands, on l'a bien compris.

Des dossiers importants à gérer

Ils ont refusé à plusieurs reprises de céder aux exigences importantes de David Alaba, libre l'été prochain. «Le Bayern a tout fait pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très juste, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée. Je ne sais pas si d’autres pourparlers auront lieu». Dans la même situation contractuelle, Jérôme Boateng, lui, va discuter avec son club.« Nous allons nous asseoir avec lui durant la seconde moitié de la saison. Il a joué bien joué cette année».

Une année où Robert Lewandowski a brillé. Et pour lui, la porte est fermée à triple tour, assure KHR. «Quand il est arrivé ici pour la première fois, il avait en tête un futur transfert au Real pour devenir le footballeur mondial de l'année. Je pense que les choses ont changé lorsque nous avons prolongé son contrat il y a deux ans. Nous lui avons dit que toutes les offres seront rejetées, même de Madrid. Vous devez payer en fonction du marché. Les joueurs ne resteront pas au Bayern parce que Munich est beau. Je lui ai beaucoup parlé cette année». Et visiblement, cela a porté ses fruits tant le Polonais et le Bayern Munich ont tout écrasé en 2020.