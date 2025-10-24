OM : Pierre Sage déçu de Roberto De Zerbi

Dans un entretien accordé au Media Carré, Pierre Sage s’est confié sur sa relation avec Roberto De Zerbi. Et l’actuel coach de Lens a visiblement été déçu par le coach italien humainement. Fasciné par le tacticien, l’ancien formateur de l’OL a été moins emballé par l’homme en face de lui lors de la rencontre entre l’OM et les Gones au Groupama Stadium l’an passé (3-2 pour Marseille).

«J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais il se trouve qu’il ne me connaissait pas… J’étais parti voir un Rome-Sassuolo pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi, donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m’attiraient beaucoup. Et après, lorsqu’on a joué contre eux, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique (OL-OM, saison 2024/2025). Je me suis moins retrouvé dans ce qu’il dégage dans la relation avec l’autre coach. Alors peut-être que je l’ai trop regardé avec les yeux de quelqu’un qui était allé le voir jouer dans un match, un jour… Mais quand j’ai rencontré Mourinho, Arteta, là j’ai eu la personne que j’étais allé voir. Ce n’est pas grave en soi. Le lendemain, il faisait jour !»