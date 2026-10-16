AS Rome : Gian Piero Gasperini confirme la tuile pour Manu Koné

La sortie sur blessure de Manu Koné dès la 17e minute lors du match de Ligue des Champions entre l’AS Rome et le Real Madrid (3-4) a plongé son club et l’Equipe de France dans l’inquiétude. Touché à la cuisse, l’ancien Toulousain souffre d’une lésion de premier degré qui le prive de compétition pour plusieurs semaines, contraignant également Zinédine Zidane à potentiellement réajuster ses plans au milieu de terrain pour le prochain rassemblement des Bleus.

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En conférence de presse, l’entraîneur romain Gian Piero Gasperini a tenu à clarifier la situation physique de son joueur ce vendredi : «Koné a passé une IRM, il souffre d’une lésion de premier degré. Ce n’est pas particulièrement grave, mais il faut du temps pour s’en remettre. Nous espérons qu’il sera rétabli contre Sassuolo avant la trêve.»