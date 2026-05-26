Barrage L1-L2 : les supporters de Nice interdits de déplacement à Saint-Étienne

Dans un contexte déjà tendu autour de cette fin de saison sous haute pression, les supporters de l’OGC Nice ne pourront pas faire le déplacement à Saint-Étienne pour le barrage aller de Ligue 1/Ligue 2, programmé ce mardi soir. Selon les informations de L’Équipe, un arrêté ministériel a été pris afin d’empêcher tout rassemblement de supporters niçois aux abords du stade Geoffroy-Guichard, en raison de risques sérieux de débordements et d’affrontements entre groupes rivaux.

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Cette décision s’ajoute à une autre mesure restrictive déjà en vigueur, avec la perspective d’un match retour disputé à huis clos à l’Allianz Riviera. Une sanction décidée par les instances après des incidents survenus lors de la dernière journée de championnat, marquée notamment par des débordements en tribunes face à Metz. Le club azuréen a depuis fait appel de cette décision, mais la tendance reste incertaine, d’autant que des tensions entre ultras niçois et supporters parisiens ont également été recensées récemment en marge d’autres rencontres, renforçant un climat de forte vigilance autour de cette double confrontation décisive.