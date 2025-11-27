Menu Rechercher
Liverpool : Hugo Ekitike s’est blessé

Liverpool 1-4 PSV

Ce mercredi soir en Ligue des Champions, lors de la lourde défaite de Liverpool face au PSV (1-4), Hugo Ekitike a été contraint de quitter le terrain. Le Français a été remplacé à la 61e minute à Anfield, gêné par un mal de dos qui l’a empêché de poursuivre le match. Son absence a pesé sur le rendement offensif des Reds, qui ont peiné à maintenir leur pressing et à créer des occasions.

Après la rencontre, l’entraîneur Arne Slot a confirmé la gravité du problème auprès de TNT Sports : « dès les cinq à dix premières minutes de la première mi-temps, Hugo ressentait déjà trop de douleurs au dos. C’est pourquoi il a dû sortir. » Slot a également souligné que cette gêne avait affecté la performance de l’équipe, notamment en seconde période, lorsque Hugo Ekitike peinait à se déplacer, comme en première mi-temps.

