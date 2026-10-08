Real Madrid : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

De plus en plus critiqué outre-Pyrénées, après une nouvelle trêve où il y a eu des polémiques le concernant, Kylian Mbappé sait qu’il va devoir performer dans les semaines à venir, alors que le Clasico attend déjà Merengues et Blaugranas le 25 octobre. Mais avant de penser à la bande de Lamine Yamal, les hommes de Mourinho auront un match compliqué face à Villarreal ce samedi pour la reprise de la Liga.

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Et comme l’indique Marca, tous les doutes au sujet de l’état de forme de Kylian Mbappé, légèrement blessé au genou pendant la trêve, sont dissipés. L’attaquant tricolore s’est encore entraîné à 100% avec le reste du groupe ce mercredi, et sera donc pleinement opérationnel et titulaire pour le match de ce week-end.